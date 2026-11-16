Селекционерът на България Атанас Рибарски коментира загубата с 1:2 от Естония в Талин. Той сподели, че допуснатите голове са необясними за него.

"Неуспешни квалификации за нас. Негативно представяне в почти всички мачове. Може би имахме отделни отрязъци в мачовете, които за мен бяха положителни. В по-голяма част бяха негативни. През първата част положихме усилия. Искаме да пресираме високо, имахме достатъчно подавания в наказателното поле. Головете за мен са необясними. Ако допускаш такива голове на това ниво, трудно можеш да спечелиш. Момчетата, които взехме от младежкия национален отбор и тези, които дебютираха, се представиха на добро ниво", започна Рибарски.

"Шест ротации, сменихме системата на игра. Мисля, че беше успешна. Може да имаме резерви към присъствието в наказателното поле на противника. Това беше голям риск за нас, тъй като не сме играли така по този начин. Футболистите положиха усилия, но за съжаление не успяхме да стигнем до резултат. Тримата ни централни защитници в отборите си играят по този начин. Отборът, ако продължава да се развива, може да има една гъвкава структура", добави той.

"Г-н Иванов каза, че се търси вариант. Надали аз ще бъда в тежест на националния отбор. Каквото решение се вземе, ще бъде правилно. Важно е отборът да се развива и да интегрираме млади момчета. За мен темата е дълга, най-вече с европейските мачове. Виждате и Исландия - връщат се от европейската сцена. Имат футболисти по 30 млн. Оттам трябва да сме малко по-конкретни. Повечето футболисти на Исландия са продукт на датската първа лига. За мен истината е в целенасочена работа и компетентност", завърши Рибарски.