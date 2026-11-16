Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

Проектът PowerPot спечели голямата награда от 10 000 евро във второто издание на конкурса за млади предприемачи SHARKLAB 2026, организиран от Фондация „Крилчев“. Победителят Николай Цачев, който е едва на 19 години, впечатли журито с разработката си на интелигентна система за автоматично поливане и дистанционно наблюдение на растенията. Идеята залага на технологиите, за да направи грижата за растенията по-лесна и ефективна. Спечелената сума ще бъде използвана като стартова инвестиция за развитието на проекта.

Специална награда за Follow Me

Със специално отличие от финала си тръгна и екипът на Follow Me. Специалната награда от 2 000 евро беше връчена от Лора Димитрова, съосновател и управляващ партньор в euShipments.

Follow Me е тактилен ръчен часовник с интуитивен дизайн, предназначен за незрящи хора. Проектът предлага практично решение, което цели да улесни ежедневието им и да им даде повече самостоятелност.

Как журито избра победителите

Във финалната надпревара се включиха общо 12 проекта, селектирани измежду над 80 кандидатури. Младите предприемачи представиха своите разработки пред жури от утвърдени представители на българския бизнес – Десислава Тошева, Лора Димитрова, Иван Георгиев, Иван Александров и Христо Крилчев.

Оценяването беше по шест основни критерия, сред които потенциалът на екипа, пазарните възможности, проблемът, който решава съответният продукт, конкурентните му предимства и ефективността на инвестицията.

Какво следва

Инициативата на Фондация „Крилчев“ е насочена към подкрепата на млади български предприемачи. Освен възможността за финансиране, конкурсът дава шанс на участниците да представят идеите си пред доказани бизнес лидери, потенциални инвеститори и да създадат ценни контакти за бъдещото развитие на своите компании.

Второто издание на конкурса затвърди идеята, че добрите бизнес проекти имат нужда не само от смели идеи, но и от подкрепа, знания и възможност да се развиват. От Фондация „Крилчев“ заявяват амбиция следващото издание да бъде още по-привлекателно за младите български предприемачи.