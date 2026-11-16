Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на първокласния път I-1 между Враца и Мездра продължава поетапно, като до края на 2026 г. се предвижда да бъдат извършени основните дейности в платното в посока Мездра. Това съобщи пред БТА директорът на Областното пътно управление във Враца инж. Вероника Аврамова.

Вече е положен асфалтов пласт в участък с дължина около три километра и са подготвени банкетите. В момента се извършва фрезоване на още три километра между отклоненията за селата Руска Бела и Моравица. При необходимост ще бъдат отстранени и повреди в долните пластове на пътната настилка, след което ще бъде положен подготвителен асфалтов слой.

Продължаването на ремонтните работи ще зависи от метеорологичните условия. При благоприятно време се предвижда дейностите да обхванат и останалата част от трасето до връзката с пътя Мездра – Ботевград.

През 2027 г. ремонтът ще продължи и в обратната посока – от Мездра към Враца. Планирано е полагане на финален асфалтов слой и в двете посоки, почистване на отводнителните съоръжения, подмяна на предпазните ограничителни системи и обновяване на пътната маркировка и знаците.

Междувременно продължават ремонтните дейности и по обходния път на Враца.