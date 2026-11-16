Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.
БТА

Вече е положен асфалтов пласт в участък с дължина около три километра и са подготвени банкетите

Ремонтът на първокласния път I-1 между Враца и Мездра продължава поетапно, като до края на 2026 г. се предвижда да бъдат извършени основните дейности в платното в посока Мездра. Това съобщи пред БТА директорът на Областното пътно управление във Враца инж. Вероника Аврамова.

Вече е положен асфалтов пласт в участък с дължина около три километра и са подготвени банкетите. В момента се извършва фрезоване на още три километра между отклоненията за селата Руска Бела и Моравица. При необходимост ще бъдат отстранени и повреди в долните пластове на пътната настилка, след което ще бъде положен подготвителен асфалтов слой.

Продължаването на ремонтните работи ще зависи от метеорологичните условия. При благоприятно време се предвижда дейностите да обхванат и останалата част от трасето до връзката с пътя Мездра – Ботевград.

През 2027 г. ремонтът ще продължи и в обратната посока – от Мездра към Враца. Планирано е полагане на финален асфалтов слой и в двете посоки, почистване на отводнителните съоръжения, подмяна на предпазните ограничителни системи и обновяване на пътната маркировка и знаците.

Междувременно продължават ремонтните дейности и по обходния път на Враца.

Още по темата

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Продължава лечението на нападнатия в Ямбол лекар, спасявал ранените от катастрофата на "Тракия"

Продължава лечението на нападнатия в Ямбол лекар, спасявал ранените от катастрофата на "Тракия"

Синдикати и бизнес с различни реакции спрямо смятането на трудовия стаж в часове

Синдикати и бизнес с различни реакции спрямо смятането на трудовия стаж в часове

Правителството отпуска по 8000 евро на наследниците на загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Правителството отпуска по 8000 евро на наследниците на загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Жителка от района на Драгоман: Подадох жалба срещу пиян полицай през 2020 г., но до днес няма реакция

Жителка от района на Драгоман: Подадох жалба срещу пиян полицай през 2020 г., но до днес няма реакция

Хакери пращат фалшиви SMS-и и имейли от името на МВР и КАТ

Хакери пращат фалшиви SMS-и и имейли от името на МВР и КАТ

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Водещи

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

  • Току-що
Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

  • Преди 12 минути
Стилиян Петров отправи послание към националите

Стилиян Петров отправи послание към националите

  • Преди 12 минути
Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

  • Преди 14 минути
Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

  • Преди 25 минути
НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

  • Преди 33 минути
Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

  • Преди 35 минути
Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

  • Преди 50 минути
Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

  • Преди 57 минути
Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

  • Преди 1 час
Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

  • Преди 1 час
Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

  • Преди 1 час
Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

  • Преди 1 час