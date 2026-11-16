Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Агенцията за социално подпомагане започва тази седмица изплащането на коледните добавки в размер на 50 евро. Финансовата подкрепа ще достигне до 523 400 души от уязвими групи, сред които близо 360 хиляди пенсионери.

За първи път след законодателните промени от пролетта празничната помощ няма да бъде предназначена само за пенсионерите с ниски доходи. Право на добавката ще имат и други социално уязвими групи, включително семейства с деца с увреждания, самотни родители, хора, получили еднократна социална помощ, както и домакинства, подпомагани за отопление.

Сред получателите са още деца в приемна грижа или настанени при близки и роднини, както и военноинвалиди и военнопострадали.

Очаква се на 19 ноември средствата да бъдат преведени по банковите сметки на хората, които получават социалните си плащания по този начин. Изплащането на добавките чрез пощенските станции ще започне на 23 ноември.

Коледните и великденските добавки няма да се отчитат като доход при определянето на правото на други социални помощи.

В проектобюджета за 2027 г. също са заложени средства за празнична подкрепа, като се предвиждат по 50 евро за Великден и Коледа.