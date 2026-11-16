Още един контузен в Байерн
Алфонсо Дейвис с травма след мач на Канада
Левият бек на Байерн Мюнхен Алфонсо Дейвис е с контузия след победата с 3:2 на Канада над Гватемала. Бранителят има леко разкъсване на задния бедрен мускул на левия крак, обявиха баварците.
В Германия смятат, че Дейвис няма да играе в следващите 7-10 дни.
"Алфонсо Дейвис и малко мускулно скъсване и ще бъде в лазарета", заявиха от Байерн по адрес на 26-годишния футболист.
През последните години кариерата на Дейвис бе повлияна от серия от контузии, а двубоят с Гватемала бе първият му като титуляр за Канада от близо две години.
В момента в Байерн не могат да разчитат и на Мануел Нойер, Джамал Мусиала, Луис Диас, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, които също са контузени.