Още един контузен в Байерн

Левият бек на Байерн Мюнхен Алфонсо Дейвис е с контузия след победата с 3:2 на Канада над Гватемала. Бранителят има леко разкъсване на задния бедрен мускул на левия крак, обявиха баварците.

В Германия смятат, че Дейвис няма да играе в следващите 7-10 дни.

"Алфонсо Дейвис и малко мускулно скъсване и ще бъде в лазарета", заявиха от Байерн по адрес на 26-годишния футболист.

През последните години кариерата на Дейвис бе повлияна от серия от контузии, а двубоят с Гватемала бе първият му като титуляр за Канада от близо две години.