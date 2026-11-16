Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс определи победата с 3:2 над Испания като огромно постижение за Англия. Гостите поведоха с 3:0 на стадион “Метрополитано” в Мадрид и удържаха аванса си с десет души, след като Елиът Андерсон получи директен червен картон в 62-рата минута.

Халфът на Арсенал разказа пред ITV, че посланието на Томас Тухел след мача с Хърватия е дало увереност на футболистите да наложат играта си още от началото. “Знаехме, че можем да ги победим. Знаехме, че днес ще ги победим”, заяви Райс.

Според него Англия е можела да поведе още в първите минути. “Първите ни 10 минути бяха може би най-добрият ни отрязък досега. Натиск, натиск, натиск - можехме да вкараме два или три гола”, каза полузащитникът.

След изгонването на Андерсон Испания върна два гола и притисна гостите в заключителните минути. Райс призна, че след второто попадение на домакините е усетил колко близо са те до изравняването. “За момент, когато те вкараха втория си гол, човек можеше да си помисли, че нещата ще тръгнат в друга посока заради натиска”, добави той.

Англия запази преднината си и спечели първото място в групата, като прекъсна дългата серия на Испания без поражение.

“Дадоха всичко от себе си, вложиха всяка капка енергия в името на емблемата и отбора. Това е огромна победа”, завърши Райс.