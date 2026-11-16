Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в София. На 15 ноември близките на 45-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт в УМБАЛСМ „Пирогов“, взеха благородното решение да дарят органите ѝ и да помогнат на пациенти, нуждаещи се от трансплантация.

Донорската ситуация е координирана от д-р Мина Вапирева. Благодарение на решението на семейството са извършени три животоспасяващи трансплантации в две столични лечебни заведения.

Екипът на проф. Васил Михайлов от Военномедицинска академия (ВМА) трансплантира черен дроб на 44-годишна жена, страдаща от напреднала чернодробна цироза вследствие на хепатит Б.

В болница „Лозенец“ екипът на д-р Борил Петров извърши бъбречни трансплантации на двама мъже на 34 и 58 години.

По последни данни 947 души в България очакват трансплантация. Най-много са нуждаещите се от бъбрек – 866 души. Други 35 чакат за черен дроб, 31 за сърце, 13 за бял дроб, а двама пациенти се нуждаят от трансплантация на тънко черво.

От началото на 2026 г. в страната са реализирани 13 донорски ситуации. Извършени са 13 бъбречни, 7 чернодробни и 2 сърдечни трансплантации.