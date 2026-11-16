Грипът набира скорост: Проф. Христова призова за ваксинация

"Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в България нараства с бързи темпове. За последната отчетена седмица са регистрирани около 2600 случая, при приблизително 1600 през предходната седмица".

Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред БНТ. По думите ѝ все по-често се доказват и грипни вируси, като в момента преобладава тип A(H1N1).

„С бързи темпове катерим. Все повече доказваме грипни вируси“.

Тя призова хората да бъдат по-внимателни, особено когато става дума за деца. Според специалиста променливото време също създава условия за разпространение на респираторни инфекции.

„Увеличават се респираторните заболявания. Повечето хора са с хрема и зачервено гърло“.

Проф. Христова посъветва хората да се пазят от изстиване и да обръщат повече внимание на облеклото си в студеното време. Според нея настоящият момент е подходящ за поставяне на противогрипна ваксина. Тя призова възрастните хора да се възползват от възможностите по националната програма за ваксиниране.

„Изобщо не е късно. Две седмици са нужни за имунитет“.

Проф. Христова коментира и разпространението на морбили, като посочи, че България е на първо място в Европа по брой случаи. Тя определи морбили като напълно предотвратимо чрез ваксина заболяване и отправи категоричен призив към хората да не пренебрегват имунизациите.

„Ваксините не вредят, а предпазват“.