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Грипът набира скорост: Проф. Христова призова за ваксинация

Грипът набира скорост: Проф. Христова призова за ваксинация
БТА

Проф. Христова посъветва хората да се пазят от изстиване и да обръщат повече внимание на облеклото си в студеното време

"Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в България нараства с бързи темпове. За последната отчетена седмица са регистрирани около 2600 случая, при приблизително 1600 през предходната седмица".

Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред БНТ.  По думите ѝ все по-често се доказват и грипни вируси, като в момента преобладава тип A(H1N1).  

„С бързи темпове катерим. Все повече доказваме грипни вируси“.

Тя призова хората да бъдат по-внимателни, особено когато става дума за деца. Според специалиста променливото време също създава условия за разпространение на респираторни инфекции. 

„Увеличават се респираторните заболявания. Повечето хора са с хрема и зачервено гърло“.

Проф. Христова посъветва хората да се пазят от изстиване и да обръщат повече внимание на облеклото си в студеното време. Според нея настоящият момент е подходящ за поставяне на противогрипна ваксина. Тя призова възрастните хора да се възползват от възможностите по националната програма за ваксиниране.  

„Изобщо не е късно. Две седмици са нужни за имунитет“.

Проф. Христова коментира и разпространението на морбили, като посочи, че България е на първо място в Европа по брой случаи. Тя определи морбили като напълно предотвратимо чрез ваксина заболяване и отправи категоричен призив към хората да не пренебрегват имунизациите.  

„Ваксините не вредят, а предпазват“.

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