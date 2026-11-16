Богомил Николов: Инфлацията при търговските вериги е 1,7%, а общата достига 5,7%

КЗК е изготвила подробен документ с мерки, но от тях може да бъде приложена единствено тази, свързана с нелоялния внос на границата, тъй като тя може да бъде решена най-бързо. Това заяви пред БНТ Богомил Николов от Българската национална асоциация „Активни потребители“.

По думите му от месеци се правят безуспешни опити да бъде намерен съкратен вариант на предложенията, но подобен подход няма да даде резултат. Според него е необходимо проблемите да се разглеждат последователно и поотделно.

Икономистът Михаил Кръстев коментира и случая с търговската верига „Кауфланд“. Той определи последвалите публични реакции на нейното ръководство като неуспешен опит за справяне с имиджовите последици. Кръстев подчерта, че всички търговски вериги и икономически участници трябва да спазват действащото законодателство.

Според него част от санкциите, наложени от Комисията за защита на конкуренцията, са свързани с нормативни промени, приети през последните месеци. Затова бизнесът трябва да участва активно в процеса по изготвяне на подобни регулации.

Кръстев изтъкна, че всяка икономическа политика трябва да има ясно формулирана цел. Ако стремежът е намаляване на цените за потребителите, това трябва да се постигне чрез подходящи механизми, а не чрез увеличаване на данъчната и административната тежест.

От своя страна Богомил Николов посочи, че годишната инфлация при търговските вериги, които отчитат цените си, е 1,7%, докато общата инфлация достига 5,7%.

Той обърна внимание и на различните фактори, които са движили поскъпването през отделните периоди. По думите му при настоящия инфлационен пик основният натиск идва от транспорта и услугите, докато вниманието на обществеността е насочено основно към търговските вериги. Николов припомни, че преди четири години фокусът на обществените дискусии е бил върху бензиностанциите.