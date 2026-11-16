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Двама души загинаха за ден, жертвите по пътищата вече са 444

Двама души загинаха за ден, жертвите по пътищата вече са 444
БТА

При 14 тежки катастрофи през последното денонощие са ранени 19 души. От началото на годината загиналите са с 53 повече спрямо същия период на 2025 г.

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР), цитирани от БТА на 16 ноември.

В София са регистрирани две тежки и 17 леки катастрофи, при които са пострадали двама души.

От началото на ноември в страната са станали 235 тежки пътнотранспортни произшествия, при които 29 души са загубили живота си, а 346 са били ранени.

Статистиката от началото на 2026 г. показва общо 6012 тежки катастрофи, при които са загинали 444 души, а други 7499 са пострадали.

В сравнение със същия период на 2025 г. загиналите по пътищата през настоящата година са с 53 повече, сочат данните на МВР.

Последните данни показват продължаващия тежък брой жертви при пътнотранспортни произшествия в страната.

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