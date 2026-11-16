Двама души загинаха за ден, жертвите по пътищата вече са 444
При 14 тежки катастрофи през последното денонощие са ранени 19 души. От началото на годината загиналите са с 53 повече спрямо същия период на 2025 г.
Двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР), цитирани от БТА на 16 ноември.
В София са регистрирани две тежки и 17 леки катастрофи, при които са пострадали двама души.
От началото на ноември в страната са станали 235 тежки пътнотранспортни произшествия, при които 29 души са загубили живота си, а 346 са били ранени.
Статистиката от началото на 2026 г. показва общо 6012 тежки катастрофи, при които са загинали 444 души, а други 7499 са пострадали.
В сравнение със същия период на 2025 г. загиналите по пътищата през настоящата година са с 53 повече, сочат данните на МВР.
Последните данни показват продължаващия тежък брой жертви при пътнотранспортни произшествия в страната.