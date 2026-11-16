Двама души загинаха за ден, жертвите по пътищата вече са 444

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР), цитирани от БТА на 16 ноември.

В София са регистрирани две тежки и 17 леки катастрофи, при които са пострадали двама души.

От началото на ноември в страната са станали 235 тежки пътнотранспортни произшествия, при които 29 души са загубили живота си, а 346 са били ранени.

Статистиката от началото на 2026 г. показва общо 6012 тежки катастрофи, при които са загинали 444 души, а други 7499 са пострадали.

В сравнение със същия период на 2025 г. загиналите по пътищата през настоящата година са с 53 повече, сочат данните на МВР.

Последните данни показват продължаващия тежък брой жертви при пътнотранспортни произшествия в страната.