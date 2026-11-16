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Нова мигрантска вълна - сега на Канарските острови

Нова мигрантска вълна - сега на Канарските острови
Снимка: БТА

Лодките с мигранти пристигат главно от Сенегал, Гамбия, Мавритания и Гвинея

Над 2600 мигранти пристигнаха на испанските Канарски острови през почивните дни, като бе поставен рекорд по брой спасени хора за едно денонощие по този миграционен маршрут за последните 30 години, съобщи испанското обществено радио и телевизия РТВЕ.

Само вчера на архипелага пристигнаха 1570 мигранти, с което бе подобрен предишният рекорд от 1461 души, регистриран на 7 ноември 2020 г. Най-тежко е положението на остров Йеро, където вчера акостираха 13 лодки с 1317 души, сред които над сто непълнолетни. Днес на острова пристигнаха още шест лодки с 1049 мигранти.

През ноември на Йеро, който има население от малко над 12 000 души, са пристигнали близо 10 000 мигранти с общо 96 лодки. Местният център за временно настаняване, който разполага с капацитет от 500 души, е препълнен, а здравните служби изпитват сериозни затруднения.

Председателят на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо призова централните власти в Мадрид да предприемат незабавни мерки за справяне с миграционния натиск. Испанското правителство вече е обещало 15,18 милиона евро за разширяване на капацитета на центровете за настаняване и прехвърляне на мигранти към други острови и континенталната част на страната.

Посетилият днес Йеро министър на териториалната политика Анхел Виктор Торес обяви изпращането на допълнителен спасителен кораб и свикването на ново заседание на междуведомствената комисия по миграцията във вторник.

Лодките с мигранти пристигат главно от Сенегал, Гамбия, Мавритания и Гвинея, като опасното пътуване през Атлантическия океан продължава между четири дни и една седмица.

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