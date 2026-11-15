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Джил Дохърти: Путин няма да се откаже от исканията си към НАТО, но Европа не трябва да отстъпва

Джил Дохърти: Путин няма да се откаже от исканията си към НАТО, но Европа не трябва да отстъпва
Стопкадър / БТВ

Американската журналистка предупреди за риск от използване на тактическо ядрено оръжие и коментира бъдещето на Русия

Руският президент Владимир Путин няма да се откаже от опитите си да наложи нова архитектура на европейската сигурност, но НАТО не трябва да приема исканията му за изтегляне от Източна Европа. Това заяви дългогодишният кореспондент на CNN в Москва Джил Дохърти пред bTV.

Според нея настояването на Русия НАТО да се върне към позициите си отпреди 1997 г. е част от преговорната стратегия на Кремъл.

"Няма никакъв начин НАТО да се изтегли от Европа и да се върне към границите от 1997 година. Това просто няма да се случи", категорична бе Дохърти.

Журналистката подчерта, че Европа задължително трябва да участва в преговорите за сигурността на континента, тъй като решенията засягат пряко България и останалите държави от Източна Европа.

Дохърти предупреди и за възможността Русия да използва тактическо ядрено оръжие, ако Путин се почувства притиснат до крайност. Според нея рискът съществува, макар да не очаква пълномащабна ядрена война.

Американската журналистка разказа и за разочарованието си от управлението на Путин. По думите ѝ първоначално той е създавал впечатление за реформатор, но постепенно е започнал да ограничава свободата на медиите и демократичните права.

Тя припомни, че е напуснала Русия през март 2022 г. след началото на пълномащабната инвазия в Украйна и въвеждането на ограничения върху журналистическата работа.

Относно бъдещето на Русия Дохърти заяви, че страната трудно може да стане демократична, докато Путин остава на власт. Въпреки това тя не изключва възможността за бърза и неочаквана промяна.

"Путинизмът може да продължи да съществува и след Путин. Той създаде една много сурова система", предупреди журналистката.

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