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Зверев откри Финалите на ATP с победа в два сета

Зверев откри Финалите на ATP с победа в два сета
ATP

Световният номер 1 надигра дебютанта Рафаел Ходар с 6:4, 6:4 в група “Джон Макенроу” в Торино

Александър Зверев започна с победа участието си на Финалите на ATP в Торино. Германецът се наложи над испанеца Рафаел Ходар с 6:4, 6:4 за 1 час и 28 минути. Това е първият му успех, откакто оглави световната ранглиста.

Началният удар беше сред най-силните оръжия на Зверев в двубоя. Той вкара 84% от първите си сервиси и записа 10 аса. Германецът затвори първия сет с 6:4 и повтори резултата във втория, за да приключи срещата без загубен сет.

За Ходар това беше първи мач във Финалите на ATP. Испанецът започна дебюта си в надпреварата срещу двукратен шампион, който вдигна трофея през 2018 и 2021 г. Останалите двама тенисисти в група “Джон Макенроу” са американецът Бен Шелтън и французинът Артур Фис.

Зверев пристигна в Торино след сезон, в който спечели две титли от Големия шлем. Той триумфира на клей на “Ролан Гарос” и на твърда настилка на US Open, а сега преследва трети трофей от заключителния турнир на сезона.

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