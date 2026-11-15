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Столична община може да купи два частни имота в парк "Езерото" в "Дружба" за близо 473 000 евро

Столична община може да купи два частни имота в парк "Езерото" в "Дружба" за близо 473 000 евро
БТА

Предложението ще бъде разгледано на 19 ноември, а придобиването на терените ще позволи използването им за обществени нужди

Столична община може да придобие два частни имота в парк "Езерото" в столичния квартал "Дружба 1" срещу общо 472 896 евро. Предложението е внесено от кмета на район "Искър" Петко Краев и предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет на 19 ноември, съобщава Столица.bg.

Двата терена са с обща площ от 4466 кв. м и попадат в съществуващото парково пространство. Според действащия подробен устройствен план зоната е предназначена за парк, дом на културата и метрополитен.

Единият имот е оценен на 265 041,50 евро, а другият - на 207 854,65 евро, като сумите са определени чрез независими пазарни оценки и са без ДДС.

Собствениците са заявили желание да продадат земите на общината още през 2019 г., а през декември 2025 г. са приели предложените оценки.

Заместник-кметът по финанси Георги Клисурски подкрепя придобиването, тъй като то ще позволи имотите да станат публична общинска собственост и да се използват за обществени нужди.

В документацията обаче е установено разминаване в площта на единия терен, което трябва да бъде отстранено преди окончателното решение.

Темата идва на фона на обществено недоволство срещу планираното изграждане на пететажна сграда при един от входовете на парк "Езерото". Жители на "Дружба 1" организират подписка срещу застрояването.

Важно уточнение е, че предложената покупка засяга други два имота и не е пряко свързана с инвестиционното намерение за пететажната сграда.

Ако Столичният общински съвет одобри предложението, ще могат да бъдат сключени договорите за придобиване на терените. Към момента сделката все още не е одобрена.

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