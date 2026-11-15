Цветан Цветанов: Опозицията не трябва да прави политически пиар от трагедията на "Тракия"

Опозицията не трябва да използва тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" за извличане на политически дивиденти. Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов пред Радио ФОКУС.

"Политическият пиар, който се прави от всяка една трагедия, не решава проблемите. Ние сме в това положение заради това политическо противопоставяне", коментира Цветанов.

Бившият министър призова Народното събрание да създаде анкетна комисия, която да провери как се разходват средствата от фонд "Пътна безопасност".

Според него има съмнения, че парите, събирани от глобите на нарушителите, не се използват достатъчно ефективно за предотвратяване на катастрофи.

"Имам подозрения, че парите, които постъпват в него от нарушителите, се харчат по други направления за дейности, които нямат никакво отношение към превантивната дейност", заяви Цветанов.

Той подчерта, че при мъгла и намалена видимост водачите трябва да съобразяват скоростта си с пътните условия, независимо от максимално разрешената скорост.

Цветанов разкритикува и липсата на достатъчно практически резултати от политиките за пътна безопасност.

"Ние на стратегии в България сме най-добри, но какви са действията реално, за да можем да ограничим войната по пътищата?", попита той.

В края на интервюто лидерът на "Републиканци за България" коментира и предстоящите местни избори. По думите му към него са се обърнали бивши кметове, които според него са били "предадени и продадени" от Бойко Борисов през 2023 г.

Цветанов прогнозира, че на следващите местни избори ГЕРБ няма да може да разчита на повече от двама или трима областни кметове.