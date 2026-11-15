Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Министерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 16 ноември, от 8:00 часа, на което ще бъдат разгледани основните бюджетни законопроекти за 2027 г.

В дневния ред на правителството са включени проектозаконите за държавния бюджет на Република България, бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

Трите законопроекта обхващат основните параметри на публичните финанси, финансирането на здравноосигурителната система и средствата за пенсии и други социалноосигурителни плащания.

Предстоящото заседание е част от процедурата по подготовката на бюджетите за 2027 г., които трябва да преминат през разглеждане и гласуване в Народното събрание.

Към момента не се съобщават подробности за конкретните финансови параметри на проектозаконите. Очаква се след заседанието да стане ясно какви решения е взел Министерският съвет.