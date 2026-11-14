Николай Денков: С този бюджет България ще изпадне в рецесия

Предложеният от управляващите бюджет може да доведе България до рецесия заради нереалистични разчети, ограничаване на потреблението и отблъскване на инвеститорите. Това заяви бившият министър-председател и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ.

Повод за коментара му стана решението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна, без да понижава самия рейтинг.

"Само преди няколко дни казахме много ясно, че с бюджета, който ни е представен, България ще изпадне в рецесия", заяви Денков.

Според него оценката на агенцията е предупредителен сигнал за инвеститорите, които следят финансовото състояние и икономическите перспективи на държавите, преди да вложат средствата си.

Денков отхвърли твърденията на "Възраждане", че промяната е свързана с приемането на еврото, като посочи, че основният проблем е икономическата политика на правителството.

"Това е проблем на лоша икономическа политика от управляващи, които не знаят как да развият икономиката", коментира той.

Бившият премиер разкритикува заложените в бюджета ограничения върху доходите и увеличаването на данъчната тежест, които според него ще намалят потреблението и ще затруднят привличането на инвестиции.

"Базово икономическо правило е: като намалиш потреблението, като изгониш инвеститорите, следва рецесия", предупреди Денков.

Той коментира и наложената от Комисията за защита на конкуренцията глоба от близо 76 млн. евро на "Кауфланд", като постави въпроса дали решението ще издържи при евентуално съдебно обжалване.

Според него рязкото увеличаване на размера на санкциите може да създаде усещане за непредвидима бизнес среда и да отблъсне чуждестранните инвеститори.

"Представете си сега, че тази глоба влезе в съда и бъде намалена 10 пъти. Или бъде отменена, защото не е наложена правилно", заяви той.

Денков предупреди, че подобно развитие може да има последици и за българските граждани, ако държавата бъде принудена да изплаща обезщетения.

Бившият премиер подчерта и значението на големите търговски вериги за реализацията на българската продукция на международните пазари.

"Големите вериги са тези, които в момента са най-активните в износа на българска селскостопанска и хранителна продукция извън България", посочи той.

Според Денков основната задача на правителството трябва да бъде привличането на нови инвестиции след приключването на финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост, а не предприемането на мерки, които според него създават допълнителна несигурност за бизнеса.