Антон Кутев: Управляващите научаваме от опозицията какво подготвя собственото ни правителство

Депутатите от управляващото мнозинство научават от опозицията и медиите какви промени подготвя собственото им правителство. Това призна народният представител от "Прогресивна България" Антон Кутев пред NOVA по повод информацията за подготвяна реформа във втория пенсионен стълб.

"Аз съм виждал изработката на много бюджети. Невинаги е било чак толкова тайно. Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става", заяви Кутев.

Той призна, че има усещането за недостатъчна прозрачност при подготовката на важни законодателни промени, но впоследствие определи конфиденциалността като нормален механизъм.

"Оказва се, че в даден момент от опозицията разбират преди нас, защото имат някакви механизми, а пък ние седим и си чакаме информацията и я научаваме от медиите", допълни депутатът.

Изказването предизвика остра реакция от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, който определи признанието като "висш пилотаж в политическото самоунижение".

"Управлението на Радев все повече заприличва на специална военна операция. Само че срещу собствените граждани", написа Мирчев във Фейсбук.

Според него управляващото мнозинство разполага със 131 депутати, но въпреки това парламентарната му група научава последна за решенията, които подготвя кабинетът.

Мирчев разкритикува липсата на предварително обсъждане на промените във втория пенсионен стълб и Закона за личната помощ, чиито предложения предизвикаха обществено недоволство.

"Първо разузнавателен набег срещу втория пенсионен стълб, после десант срещу трудовите права на личните асистенти, а междувременно и стратегическа операция по домашната ракия. Правилото е едно: първо атакуват, после обясняват. Със засегнатите разговарят при отстъплението", заяви той.

Съпредседателят на "Да, България" отправи критики и към самостоятелността на депутатите от управляващото мнозинство.

"Народните представители от ПБ не могат да оттеглят собствения си законопроект без разрешение по командната верига", коментира Мирчев.

Според него парламентарната група на "Прогресивна България" се е превърнала в "131 копчета за гласуване", а депутатите нямат реална самостоятелност при вземането на решения.

Размяната на реплики идва на фона на споровете около Бюджет 2027, възможните промени в пенсионната система и оттегления законопроект за личните асистенти.