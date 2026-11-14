Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Габрово и Велико Търново продължават подготовката на общата си кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г. Днес в Дома на културата "Емануил Манолов" в Габрово се провежда работна среща, посветена на развитието на концепцията и основните приоритети на проекта, съобщава БТА.

Участниците обсъждат четирите водещи стълба на кандидатурата, като обменят идеи и опит за бъдещи културни инициативи и артистични проекти.

Основната цел е да бъде изградена обща концепция, която ще залегне в апликационната книга, с която двата града ще кандидатстват за европейското отличие.

В рамките на форума са организирани тематични работни групи, които разглеждат възможностите и предизвикателствата пред отделните направления. Предложенията ще бъдат обобщени и обсъдени, като част от тях могат да намерят място в бъдещата артистична програма.

На 15 ноември подобна работна среща ще се проведе и във Велико Търново, където ще продължи обсъждането на съвместната кандидатура.

Припомняме, че през август 2026 г. двата града подписаха меморандум за стратегическо партньорство, с който поставиха основите на общите си усилия за спечелване на титлата Европейска столица на културата през 2032 г.

Сътрудничеството между Габрово и Велико Търново цели да обедини културния потенциал на двата града и да създаде условия за развитие на дългосрочни културни инициативи.