Скандал между две от звездите на Франция

Сериозен скандал разтърси френския национален отбор след загубата с 1:3 от Италия в Лига на нациите. Две от звездите на "петлите" - Брадли Баркола и Раян Шерки, са влезли в сериозна конфронтация още по време на двубоя, като са продължили и след неговия край.

RMC Sport твърди, че халфът на Манчестър Сити е напуснал гневно съблекалнята след спор с Баркола. Напрежението между дватама е започнало след изравнителния гол на Пио Еспозито. Страстите между двамата са ескалирали в съблекалнята, гласи информацията на източникът. Към момента няма повече подробности.

Франция остава на второ място в своята група в Лига на нациите след загубата от Италия. До края остава още един мач и на двата отбора.