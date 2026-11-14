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Скандал между две от звездите на Франция

Скандал между две от звездите на Франция
AP/БТА

Конфликтът е станал след загубата от Италия

Сериозен скандал разтърси френския национален отбор след загубата с 1:3 от Италия в Лига на нациите. Две от звездите на "петлите" - Брадли Баркола и Раян Шерки, са влезли в сериозна конфронтация още по време на двубоя, като са продължили и след неговия край. 

RMC Sport твърди, че халфът на Манчестър Сити е напуснал гневно съблекалнята след спор с Баркола. Напрежението между дватама е започнало след изравнителния гол на Пио Еспозито. Страстите между двамата са ескалирали в съблекалнята, гласи информацията на източникът. Към момента няма повече подробности. 

Франция остава на второ място в своята група в Лига на нациите след загубата от Италия. До края остава още един мач и на двата отбора.

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