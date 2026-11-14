Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

Бившият национал на България Илиан Стоянов има кардинално решение за проблемите в българския футбол. Той призова към аматьорски модел, ако ситуацията с управлението на най-популярния спорт у нас не се промени. Коловати често критикува БФС в социалните мрежи.

Сърби ще ръководят последния мач на България в Лига на нациите

Сега поводът е загубата от Исландия с 0:5, която отключи много критики към футболистите. Най-лошото от цялата ситуация не е толкова загубата, колкото примиренческото поведение на терена, след като исландците вкара третия гол.

Ето какво написа Коловати, който има 40 мача с фланелката на България:

„От много години насам предлагам българският професионален футбол да премине към аматьорски модел! И продължавам да смятам, че ако клубовете и хората, които управляват българския футбол, не са готови на сериозни промени, това може да бъде едно от решенията!“.

Последният мач на България в Лигата на нациите е на 16 ноември като гост на Естония.