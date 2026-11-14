Изгониха Анчелоти и Рафиня при загуба на Бразилия

Карло Анчелоти и капитанът Рафиня бяха изгонени при загубата на Бразилия от Япония с 2:3 в контрола. По този начин „самураите" си отмъстиха за загубата от петкратния световен шампион с 1:2 на осминафиналите на Мондиал 2026. И двата гола за „селеса" отбеляза Винисиус, но те не бяха достатъчни.

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Мачът в Сингапур започна перфектно за японците, които вкараха две бързи попадения чрез Такефуса Кубо (15') и Кейто Накамура (19'). Винисиус намали резултата в 33-ата минута, а в 75-ата направи 2:2, като и двата гола бяха майсторски вкарани с удари извън наказателното поле. Япония обаче не допусна пълен обрат с гола на Тацухиро Сакамото в добавеното време.

Голът изнерви бразилците, които претендираха за нарушение срещу Жоао Гомеш. Такова обаче не бе отсъдена от съдията или ВАР. Мачът завърши с хаос на терена. Съдията изгони Рафиня за протести, въпреки че той бе заменен в 71-ата минута. Селекционерът Карло Анчелоти също получи червен картонм, след като нахлу на терена, за да иска обяснение от съдията.