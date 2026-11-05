Масов бой и 53 червени картона прекратиха младежки мач в Бразилия

Полуфинален мач от първенството на бразилския щат Минас Жерайс за футболисти до 20 години беше прекратен след масово сбиване и общо 53 червени картона, съобщава Би Би Си. Сред отстранените са играчи, членове на треньорските щабове и представители на ръководството на Уберландия.

Според доклада на главния съдия напрежението е избухнало през второто полувреме, след като футболистът на Маморе Дави отпразнувал третия гол на отбора си пред противниковата резервна скамейка. Треньорът на вратарите на Уберландия Пауло Сержио Диас дос Сантос навлязъл на терена, за да се конфронтира с него, след което последвали сблъсъци.

Заради безредиците срещата била прекъсната за около 40 минути. Съдията Фернандо Патрик Дрошгич Модесто впоследствие я прекратил заради хаоса и липсата на сигурност. Три от червените картони били показани още преди масовия бой.

Според бразилското издание "О Темпо“ на стадион "Парке до Сабия“ са били извикани военни полицаи. В доклада са описани и щети по съоръжението, включително счупени врати, повредени душове и прозорци, както и унищожени резервни скамейки, маси и столове.

От Уберландия обявиха, че се отказват от реванша, тъй като след изгонванията Маморе разполага само със седем футболисти. Клубът определи решението като жест на феърплей. Така Маморе ще продължи към финала, а Уберландия ще се съсредоточи върху мача за третото място.

“Клубът не е останал безучастен. Вече са предприети съответните вътрешни дисциплинарни мерки спрямо замесените, защото спортното развитие е преди всичко въпрос на личностно израстване”, се посочва в позицията на Уберландия.