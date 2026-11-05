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Карлос Алкарас е на четвъртфинал в Париж след отказване на Беретини

Карлос Алкарас е на четвъртфинал в Париж след отказване на Беретини
АП/БТА

Италианецът има контузия на дясната ръка, а следващият съперник на испанеца ще бъде Артюр Фис или Тейлър Фриц

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, след като Матео Беретини се отказа от предстоящия им двубой. Причината е контузия на дясната ръка на италианския тенисист, съобщиха организаторите.

Поставеният под номер 2 испанец продължава напред без игра и очаква победителя от срещата между местния любимец Артюр Фис и американеца Тейлър Фриц. Алкарас ще се опита да достигне до полуфиналите в Париж за първи път при шестото си участие в турнира.

Бившият световен номер 1 е с баланс от 39 победи и пет загуби през сезона и преследва пета титла през кампанията. Миналата седмица той триумфира във Виена, след като победи Алекс де Минор на финала.

Сред последните осем в Париж е и Томи Пол. Американецът надделя над Кентен Алис със 7:6(3), 6:4 за 1 час и 36 минути и ще играе срещу Бен Шелтън или Артюр Риндеркнех.

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