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Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Исак Соле има задължения от 2024 година

Халфът на ЦСКА Исак Соле е издирван от Дирекция на данъчната служба в турския град Урла, съобщава egedesonsoz. 

Посочва се, че данъчните и глоби, както и платежното нареждане, издадени на негово име не могат да бъдат доставени, тъй като Соле не може да бъде намерен на адреса, който е подал като футболист на Гьозтепе. 

Полузащитникът дължи 83 938 турски лири за 2024 година, когато е играл в отбора на Станимир Стоилов. 

В съобщението, публикувано съгласно членове 103 и 106 от Закона за данъчното производство № 213, се посочва, че съответната страна трябва да се обърне към данъчната служба лично или чрез свои представители, или да съобщят пълния си адрес по телеграма, в рамките на един месец от датата на съобщението.

Ако не бъде подадено заявление или не бъде предоставен адрес в рамките на един месец, известието ще се счита за връчено в края на един месец от датата на публикуване.

Исак Соле изигра 11 мача за Гьозтепе през сезон 2024/25, в които вкара два гола и направи 2 асистенции. Той обаче получи тежка контузия, което отказа отбора на Стоилов да го откупи от Славия. 

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