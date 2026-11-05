Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Халфът на ЦСКА Исак Соле е издирван от Дирекция на данъчната служба в турския град Урла, съобщава egedesonsoz.

Посочва се, че данъчните и глоби, както и платежното нареждане, издадени на негово име не могат да бъдат доставени, тъй като Соле не може да бъде намерен на адреса, който е подал като футболист на Гьозтепе.

Полузащитникът дължи 83 938 турски лири за 2024 година, когато е играл в отбора на Станимир Стоилов.

В съобщението, публикувано съгласно членове 103 и 106 от Закона за данъчното производство № 213, се посочва, че съответната страна трябва да се обърне към данъчната служба лично или чрез свои представители, или да съобщят пълния си адрес по телеграма, в рамките на един месец от датата на съобщението.

Ако не бъде подадено заявление или не бъде предоставен адрес в рамките на един месец, известието ще се счита за връчено в края на един месец от датата на публикуване.

Исак Соле изигра 11 мача за Гьозтепе през сезон 2024/25, в които вкара два гола и направи 2 асистенции. Той обаче получи тежка контузия, което отказа отбора на Стоилов да го откупи от Славия.