Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?
ЦСКА гостува на Панатинайкос в третия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ излизат срещу гръцкия гранд в четвъртък, 5 ноември.
Двубоят започва в 22:00 часа българско време на Олимпийския стадион в Атина. Срещата ще бъде излъчена пряко по телевизията и онлайн.
Отборът на Маркус Гиздол замина за Гърция след емоционалното си завръщане на обновения стадион „Българска армия“. В първия мач на съоръжението ЦСКА завърши наравно със Славия, а след европейското гостуване му предстои дерби с Левски.
Добра новина за „червените“ е завръщането на голмайстора Жоел Цварц, който поднови тренировки след контузия. На разположение ще бъде и Мохамед Брахими след изтърпяно наказание.
Домакините от Панатинайкос започнаха основната фаза с две победи и имат шест точки преди срещата с ЦСКА.
Панатинайкос - ЦСКА, четвъртък, 22:00 часа, пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.