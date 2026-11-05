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Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?
БТА

ЦСКА гостува на Панатинайкос в третия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ излизат срещу гръцкия гранд в четвъртък, 5 ноември.

Двубоят започва в 22:00 часа българско време на Олимпийския стадион в Атина. Срещата ще бъде излъчена пряко по телевизията и онлайн.

Отборът на Маркус Гиздол замина за Гърция след емоционалното си завръщане на обновения стадион „Българска армия“. В първия мач на съоръжението ЦСКА завърши наравно със Славия, а след европейското гостуване му предстои дерби с Левски.

Добра новина за „червените“ е завръщането на голмайстора Жоел Цварц, който поднови тренировки след контузия. На разположение ще бъде и Мохамед Брахими след изтърпяно наказание.

Домакините от Панатинайкос започнаха основната фаза с две победи и имат шест точки преди срещата с ЦСКА. 

Панатинайкос - ЦСКА, четвъртък, 22:00 часа, пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.

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