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Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия
АП/БТА

След 23 години с националната фланелка португалската легенда публикува емоционално послание към своите сънародници

Кристиано Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишната футболна легенда съобщи решението си чрез емоционална публикация в социалните мрежи, с която сложи край на една от най-забележителните епохи в историята на португалския футбол.

"Португалия винаги ще бъде в мен", написа Роналдо в началото на своето послание.

"Към португалците. Дойде моментът да окача фланелката с номер 7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света", сподели нападателят.

Той призна, че решението не е било лесно, тъй като националната фланелка винаги е носела огромна отговорност за него.

Роналдо дебютира за Португалия през 2003 година и се превърна в една от най-големите фигури в световния футбол. С националния отбор той спечели Европейското първенство през 2016 година и Лигата на нациите през 2019 и 2025 година.

В продължение на повече от две десетилетия нападателят беше капитан, лидер и голмайстор на Португалия, поставяйки множество рекорди с националната фланелка.

С оттеглянето си Роналдо оставя забележително наследство и затваря една от най-значимите страници в историята на португалския футбол.

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