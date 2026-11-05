Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава окончателно в ареста

Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев. Решението потвърждава наложената от Софийския градски съд мярка за неотклонение "задържане под стража". Заседанието се проведе при закрити врата.

Според магистратите съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.

Пред журналисти адвокатът на Темиз - Тезгюл Лютфиева, заяви, че не ѝ е било позволено да се запознае с показанията на четирима нови свидетели по делото.

При първоначалното разглеждане на мярката стана ясно, че двама свидетели са присъствали на срещата, завършила с фаталния изстрел. Единият е разказал, че е видял как тялото на Бинев пада след стрелбата, а другият твърди, че Темиз му е признал за убийството.

Защитата обаче оспорва версията на прокуратурата и настоява, че събраните доказателства сочат към различна фактическа обстановка. Адвокат Лютфиева постави под съмнение достоверността на част от свидетелските показания и посочи твърдения за оказван неправомерен натиск върху семейството на обвиняемия.

Припомняме, че Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал "Павлово". Според разследващите до убийството се е стигнало след спор, свързан с бизнес отношения.

След престъплението Темиз е задържан на автомагистрала "Тракия", като според прокуратурата е направил опит да напусне страната.