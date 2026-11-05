Meta разработва хуманоиден робот, който да върши домакинската работа вместо хората

Meta разработва хуманоиден робот, който ще бъде предназначен да помага с домакинските задължения. Компанията вече разполага с първи прототип, наречен "Max", а работата по негов наследник с кодово име "Max 2" също е започнала, съобщава The Information.

Първата версия на робота е създадена за около три месеца с участието на китайската компания за роботика Fourier, посочват източници на изданието.

Прототипът тежи приблизително 48 килограма и е висок около метър и половина. Външният му дизайн включва екран, способен да показва различни лицеви изражения, вграден високоговорител и механични ръце, с които може да хваща малки предмети.

За изчислителната мощ на устройството Meta е избрала чипове Nvidia Jetson Thor, предназначени за приложения в областта на роботиката и изкуствения интелект.

Според информацията на The Information разработката на следващия прототип "Max 2" е започнала през септември. При него компанията работи върху промени в конструкцията на тялото и ръцете, както и върху добавянето на проектор и допълнителни сензори, които да улеснят придвижването по стълби.

Засега Meta не е посочила срок за пускане на робота на пазара или кога може да започне масовото му производство.

Интересът на компанията към хуманоидната роботика се засили миналата година, когато Bloomberg съобщи за създаването на специализиран екип за разработване на роботизиран хардуер, който в бъдеще да изпълнява задачи в домакинството.

По-рано тази година Meta придоби и стартъп, специализиран в разработването на изкуствен интелект за роботизирани системи. Новите разработки показват стремежа на технологичния гигант да разшири присъствието си отвъд традиционните дигитални продукти и да навлезе в сферата на физическите устройства с изкуствен интелект.