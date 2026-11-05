До 15 метеора на час и суперлуние: Какво ще видим в небето този месец?

Ноември 2026 г. обещава любопитни гледки за любителите на астрономията. Според публикувания от НАСА календар за наблюдение на нощното небе през месеца предстоят метеорните потоци Тауриди и Леониди, видимо сближаване на Марс и Юпитер и суперлуние.

Първи в астрономическия календар са Тауридите - метеорен поток, известен с относително малкия брой метеори, но и с възможността да се наблюдават ярки огнени кълба. Южните Тауриди достигат максимална активност около 5 ноември, а Северните - около 12 ноември.

За разлика от по-интензивните метеорни потоци, Тауридите обикновено произвеждат едва няколко видими метеора на час. Някои от тях обаче могат да бъдат изключително ярки и да оставят впечатляващи светлинни следи.

На 15 и 16 ноември вниманието ще бъде насочено към Марс и Юпитер, които ще изглеждат сравнително близо един до друг в небето. Подобно видимо сближаване не означава, че планетите действително се приближават на малко разстояние в Космоса. Ефектът се дължи на положението им спрямо наблюдателите на Земята.

Следващото интересно явление е пикът на метеорния поток Леониди, който се очаква в нощта на 17 срещу 18 ноември.

Леонидите са сред добре познатите ежегодни метеорни потоци. Те се образуват, когато Земята преминава през частици, оставени от кометата 55P/Темпел-Тътъл. При навлизането си в земната атмосфера тези малки частици изгарят и създават светлинните следи, които наричаме "падащи звезди".

При благоприятни условия наблюдателите могат да видят приблизително до 15 метеора на час. Реалният им брой обаче зависи от облачността, светлинното замърсяване, лунната светлина и мястото на наблюдение.

За най-добра видимост астрономите препоръчват да се избере място далеч от градските светлини, с възможно най-широк изглед към небето. Не е необходим телескоп, тъй като метеорите се наблюдават най-добре с невъоръжено око.

Кулминацията на месеца ще бъде на 24 ноември, когато ще настъпи суперлуние. Това явление се наблюдава, когато пълнолунието съвпада с период, в който Луната се намира сравнително близо до Земята по своята елиптична орбита.

При суперлуние естественият ни спътник може да изглежда малко по-голям и по-ярък от обикновено. Разликата невинаги е лесно забележима с просто око, но явлението традиционно привлича вниманието на любителите на нощната фотография.

Най-впечатляващи снимки на Луната често могат да бъдат направени близо до хоризонта, когато тя изгрява или залязва. Тогава околните сгради, планини или дървета създават визуален контекст, който допълнително подчертава размера ѝ.

Наблюдението на тези астрономически явления не изисква специализирано оборудване, а преди всичко ясно небе и подходящо място. За жителите на големите градове най-добрият вариант е да се отдалечат от силно осветените райони, където светлинното замърсяване затруднява виждането на по-слабите метеори.

Ноември предлага няколко възможности да насочим поглед към Космоса - от бързите светлинни следи на метеорите до ярката пълна Луна в края на месеца.