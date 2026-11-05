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Мохамед Халаф: Тръмп може да предприеме нова военна операция срещу Иран

Мохамед Халаф: Тръмп може да предприеме нова военна операция срещу Иран
ТАРАЛЕЖ

Анализаторът предупреждава за възможни удари по стратегически обекти, ответни атаки срещу американски бази и сериозни последици за световната икономика

Резултатите от междинните избори в САЩ едва ли ще доведат до промяна в политиката на президента Доналд Тръмп по отношение на Близкия изток. Възможно е обаче той да засили натиска за прекратяване на конфликта с Иран, като същевременно заеме още по-твърда позиция във военните действия. Това коментира политическият анализатор Мохамед Халаф в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „ФОКУС“.

Според него пред американския президент стоят два основни сценария. Единият е постигането на споразумение с Техеран при условия, които да позволят на Тръмп да обяви победа. Другият е продължаване на военните действия, ако преговорите не доведат до резултат, приемлив за Вашингтон.

Халаф обърна внимание на продължаващото съсредоточаване на американски военни сили в региона въпреки предстоящите междинни избори. По думите му в района са изпратени значителни военноморски сили, а в Израел са разположени самолети за въздушно дежурство. Той посочи и присъствието на около 2000 американски военнослужещи в Израел, които биха могли да бъдат използвани при евентуална иранска атака.

Анализаторът допуска, че при нова ескалация военната операция може да продължи между четири и пет дни, но да бъде с изключително висок интензитет. Според него Тръмп няма да приеме сценарий, който може да бъде представен като поражение за САЩ, и ще търси начин да излезе от конфликта с обявена победа.

Халаф смята, че американският президент може да използва военните действия и за укрепване на политическите си позиции. Така според анализатора вниманието на демократите би се насочило към последиците от конфликта, вместо към изборния им успех. Той изрази съмнение и че опитите на част от демократите да задействат процедура по импийчмънт срещу Тръмп ще постигнат необходимата подкрепа.

По отношение на евентуалния военен сценарий Халаф очерта няколко възможни направления на атака срещу Иран. Според прогнозата му първоначално могат да бъдат прекъснати комуникационните връзки и извадени от строя радарните системи. След това е възможно да бъдат атакувани електроразпределителни съоръжения, военни обекти и ядрени съоръжения, включително подземният комплекс във Фордо.

Анализаторът посочи още, че сред обсъжданите варианти могат да бъдат удари по военна инфраструктура, както и операции за установяване на контрол над стратегически обекти и острови в района на Персийския залив, включително остров Харг. По думите му Израел би насочил действията си и срещу военното и политическото ръководство на Иран. Той спомена също възможни удари по мостове и железопътна инфраструктура.

Халаф коментира и риска от ответни действия на Техеран срещу американски и съюзнически военни бази извън Близкия изток. Той предупреди, че според изявления на представители на иранското ръководство подобни обекти могат да бъдат атакувани независимо дали от тях се извършват военни операции срещу Иран.

Според анализатора евентуалните ответни удари могат да доведат до разширяване на конфликта и да засегнат държави извън региона. Последиците биха могли да включват не само военни щети и човешки жертви, но и сериозни сътресения за световната икономика.

В заключение Халаф отбеляза, че опасенията от разрастване на конфликта са причина в някои европейски и арабски държави да се отправят призиви към гражданите да поддържат запаси от вода и хранителни продукти.

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