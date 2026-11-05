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Инж. Димитър Зоров за ТАРАЛЕЖ: Бизнесът няма да издържи осем месеца без компенсации за скъпия ток

Инж. Димитър Зоров за ТАРАЛЕЖ: Бизнесът няма да издържи осем месеца без компенсации за скъпия ток
БТА

Председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България заяви, че секторът е под изключителен натиск

Поскъпването на електроенергията поставя под сериозен натиск млекопреработвателния сектор, а забавянето на компенсациите за бизнеса може да доведе до допълнително увеличение на цените на млечните продукти. От бранша настояват за възстановяване на ежемесечния компенсационен механизъм, който да предотврати прехвърлянето на по-високите производствени разходи върху потребителите.

Повишаването на цените на електроенергията се отразява пряко върху работата на предприятията в млечната индустрия, тъй като практически всички основни производствени процеси зависят от електричеството. За това предупреди председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България инж. Димитър Зоров пред ТАРАЛЕЖ.

„В млечната индустрия всички машини са на ток – хладилници, съоръжения, камери за съхранение на млечни продукти, ледени води за охлаждане на млякото преди преработването. Това всичко е на ток. Никой не е виновен, такава е европейската борсова цена, но в крайна сметка трябва да има някакъв компенсационен механизъм и той да е месец за месец, както е бил досега. Защото и без това почти фалиралият бизнес няма как да устои осем месеца, изчаквайки компенсации“, заяви той.

По думите му предприятията са изправени пред продължителен натиск, който не се ограничава единствено до поскъпването на електроенергията. Увеличените разходи за горива и логистика допълнително затрудняват производителите и преработвателите.

„Ние разбираме, че в бюджета може би няма пари, но не можем да устоим на този целогодишен натиск, защото не е само токът. Вие виждате горивата къде отидоха. Всичко това е логистика, всичко това са производствени разходи за производство на мляко и така нататък. Това са енергийни ресурси – и дизел, и петролни производни. Така че проблемът е много сериозен и той не е от днес, защото вие виждате за октомври месец средната цена на тока с колко е по-висока“, посочи Зоров.

Той подчерта, че всички предприятия усещат негативните последици от високите енергийни разходи. Според него обаче не може да се направи категорична оценка за това при кои производители именно поскъпването на тока може да се окаже решаващ фактор за финансовите затруднения.

Въпреки сериозния натиск върху производствените разходи, от сектора се надяват да избегнат ново поскъпване на млечните продукти. Това обаче ще зависи до голяма степен от решението за компенсациите за електроенергия.

„Никой не иска в момента допълнително да увеличава цените на продуктите заради тока. И затова смятаме, че компенсаторната мярка, ако заработи така, както е работила миналата година и в началото на тази година, това няма да се отрази директно върху повишаването на цените на продуктите. Смятам, че всички ги интересува точно това, в това число и правителството“, заяви Зоров.

Той уточни, че разговорите за компенсационния механизъм се водят чрез работодателските организации, които трябва да представят пред управляващите аргументите на отделните икономически сектори.

„Надяваме се, че те достатъчно добре ще изложат своите мотиви за всички отделни браншове. Защото например в хлебопроизводството делът на тока е още по-голям за тези, които, разбира се, пекат хляба на ток. И затова има специфики във всички браншове, но при млечните продукти и преработката токът е голямо перо, както и горивата“, обясни той.

От млекопреработвателния сектор настояват компенсациите да се изплащат ежемесечно, вместо предприятията да бъдат принудени да чакат с месеци за възстановяване на част от разходите си. Според бранша навременното прилагане на подобна мярка е от ключово значение както за финансовата устойчивост на производителите, така и за ограничаването на натиска върху крайните цени на млечните продукти.

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