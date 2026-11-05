Северна Корея е изпробвала нова система за противовъздушна отбрана

Северна Корея извърши изпитание на новоразработена система за противовъздушна отбрана и организира учение, свързано с удар с крилати ракети, предаде Ройтерс, като се позовава на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.

Изпитанието на системата за противовъздушна отбрана е потвърдило техническите характеристики и надеждността на новите материали и различните режими на насочване, използвани от ракетите, както и способността на системата да идентифицира и проследява цели.

Подразделение на севернокорейското военно формирование за стратегически крилати ракети с голям обсег порази виртуална летищна цел по време на учение.

Северна Корея и преди е изстрелвала ракети по време на американските избори. Това се смята за демонстрация на сила: подобни случаи имаше по време на междинните избори преди четири години и на президентските избори преди две години.

Южнокорейската армия съобщи, че е засекла няколко ракети, изстреляни от района на Сондок в Северна Корея в посока Източно море.

Пхенян вероятно е изстрелял различни видове ракети, заяви южнокорейски военен представител, като уточни, че Сеул и Вашингтон все още анализират изстрелването.