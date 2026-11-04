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Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями
Pixabay

Вертолетът вероятно е изпълнявал полет с цел да се направят снимки.

Един човек загина, а двама бяха ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн край Маями, предава АП.

Бреговата охрана на САЩ потвърди, че един от тримата, пътуващи в хеликоптера, е загинал, а другите двама са приети в болница.

Вертолетът вероятно е изпълнявал полет с цел да се направят снимки.

На мястото на инцидента са пристигнали служители на бреговата охрана и екипи на пожарната.

 

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