Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

Един човек загина, а двама бяха ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн край Маями, предава АП.

Бреговата охрана на САЩ потвърди, че един от тримата, пътуващи в хеликоптера, е загинал, а другите двама са приети в болница.

Вертолетът вероятно е изпълнявал полет с цел да се направят снимки.

На мястото на инцидента са пристигнали служители на бреговата охрана и екипи на пожарната.