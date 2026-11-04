В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

Германската полиция и митническите служби откриха 300 килограма кокаин в каси с банани на пазар за търговия на едро в южния град Нюрнберг, предава ДПА. Цената на конфискувания наркотик на черния пазар се изчислява на близо 20 милиона евро (около 22 милиона долара), съобщиха от Баварската криминална полиция в Мюнхен.

Акцията е започнала, след като в понеделник от борсата на едро е подаден сигнал за опит за взлом. При последвалите огледи на каси с банани, подготвени за транспортиране към търговската мрежа, служител на пазара е забелязал, че един от кашоните е с необичайно високо тегло. При отварянето му разследващите са намерили няколко пакета с въпросния наркотик.

Впоследствие полицейските и митническите екипи са извършили мащабна проверка на голямо количество кашони, разпределени върху 50 палета, откривайки още пакети с кокаин.

Според първоначалните данни от разследването пратката с банани е пристигнала с товарен кораб от Еквадор в нидерландското пристанище Влисинген. Оттам плодовете, в които е бил укрит наркотикът, са били транспортирани по сухопътен път до местоназначението си в Нюрнберг.