Аварирал автобус блокира движението в час пик край Семинарията

Аварирал автобус от столичния градски транспорт предизвика сериозно задръстване в час пик на едно от ключовите кръстовища в столицата. Инцидентът е станал непосредствено преди пресичането на ул. „Стоян Михайловски“ и бул. „Пейо К. Яворов“, в района на Софийската духовна семинария.

Движението в целия участък е почти напълно парализирано, сигнализира репортер на „Таралеж“. На място се е образувала дълга опашка от чакащи автомобили. Авариралото превозно средство изпълнява маршрута по натоварената линия 94.

Пътуващи по линията граждани предпочетоха да напуснат превозното средство и да продължат придвижването си пеша. Не е ясно дали към мястото на инцидента е насочена специализирана техника на „Столичен автотранспорт“ за изтегляне на превозното средство. Екип на Пътна полиция пристигна за регулация на трафика.

На шофьорите се препоръчва, ако е възможно, да избягват този пътен възел към момента и да използват алтернативни маршрути.