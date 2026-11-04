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Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

По думите на народния представител, това е акт на безмилостна жестокост и прецедент, „който води до насилие срещу малки деца и хора"

Аз, подобно на всички българи, съм искрено потресена от зверството, което беше извършено срещу това малко куче, заяви пред Таралеж народният представител от Демократична България Анна Бодакова. Тя присъства на протеста срещу насилието над животни, който се провежда в момента пред сградата на Народното събрание в София. 

Демонстрацията е организирана след смъртта на домашно куче в столичния квартал "Кръстова вада", като участниците настояват за справедливост и по-ефективни мерки срещу жестокостта към животните. Днес Софийската районна прокуратура внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 43-годишния Йордан Атанасов, задържан за престъплението. 

„Законите трябва да се спазват, трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни“, каза още народният представител. По думите на Бодакова, това е акт на безмилостна жестокост и прецедент, „който води до насилие срещу малки деца и хора“.

Бодакова припомни, че е задала парламентарен въпрос на МВР час след деянието. Народният представител обеща, че „каквото е в рамките на моите правомощия, ще го направя“.

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