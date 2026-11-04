Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани
Адриан Семенец заяви, че полският отбор пристига в София с амбицията да спечели
Старши треньорът на Ягелония Адриан Семенец очаква сблъсък с отбор с ясно изразен атакуващ стил в предстоящото гостуване на Левски. Според него „сините“ не се чувстват комфортно, когато са притиснати пред собствената си врата.
Двубоят от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа е в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
“Разбира се, че сме тук, за да търсим победата. Искаме да използваме опита, който натрупахме в Европа през последните години”, заяви Семенец на пресконференцията преди срещата.
Полският специалист обясни и как вижда играта на българския шампион.
“Левски има изразен стил на игра и обича да атакува, но не се чувства добре, когато трябва да се брани и играчите са в близост пред собствената си врата. Ще трябва да намерим начин, по който да се противопоставим”, добави той.
Ягелония има три точки след първите си три мача в турнира и заема 27-о място. Левски е с четири пункта и се намира на 17-ата позиция.