Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски пусна в продажба билетите за Вечното дерби

Левски пусна в продажба билетите за Вечното дерби
БТА

„Сините" съобщиха за неуспешни преговори със СДВР и ЦСКА

Левски пусна билетите за неделното Вечно дерби срещу ЦСКА от 14-ия кръг на Първа лига. „Сините" изтърпяват наказание за срещата и няма да могат да разчитат на фенове в четири блока от Сектор „А", а причината е провинения на феновете по време на последното дерби за Суперкупата.

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

По този повод от Левски са преговаряли с ЦСКА и СДВР за отпускане на допълнителни блокове в Сектор „Б", а ЦСКА да получи допълнителни такива в „Г", но разбирателство не е постигнато.

Ето какво написаха от Левски:

„Левскари,

Днес, 4 ноември, в 10:00 часа стартира продажбата на билети за домакинството на Левски срещу ЦСКА от XIII кръг на Първа лига.

Билетите ще могат да бъдат закупени от касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов", която ще работи всеки ден до двубоя от 10:00 до 19:14 часа. Билети ще бъдат налични и онлайн, както и в мрежата на „Ивентим".

Припомняме, че поради наложеното наказание след двубоя за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А ще останат затворени. Притежателите на абонаментни карти за местата в тези блокове ще бъдат настанени в блокове 23 и 24 на Сектор Б.

Напомняме също, че чрез платформата „Моето място" всеки притежател на абонаментна карта, който няма възможност да присъства на двубоя, може да освободи мястото си. Всички освободени места ще бъдат пуснати в продажба в събота, 7 ноември, в 10:00 часа.

Бихме искали да информираме привържениците на Левски, че по време на съвместна среща с представители на ЦСКА и СДВР ръководството на клуба положи всички усилия, за да осигури отварянето на блокове 25, 26 и 27 в Сектор Б за нашите фенове.

Като част от тези усилия Левски предложи блокове 43, 44 и 45 в Сектор Г да бъдат предоставени на гостуващите привърженици като алтернативен вариант. Въпреки положените максимални усилия от страна на клуба не беше постигнато взаимно приемливо решение".

Още по темата

Левски вече продаде 20 000 билета за следващия мач в Европа

Левски вече продаде 20 000 билета за следващия мач в Европа

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Преместиха с ден гостуването на ЦСКА в Русе

Преместиха с ден гостуването на ЦСКА в Русе

Левски представя още един директор до края на месеца

Левски представя още един директор до края на месеца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

София плаща десетки милиони за три турнира по скейтборд

ПСЖ счупи рекорд на Реал Мадрид в Шампионската лига

ПСЖ счупи рекорд на Реал Мадрид в Шампионската лига

Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Водещи

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

  • Току-що
Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

  • Току-що
Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 5 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 15 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 19 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 20 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 21 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 36 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 37 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 39 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 41 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си