Хиляди софиянци останаха без парно: Терзиев поиска промяна в "Топлофикация София"

Хиляди жители на София отново са без отопление заради аварии в мрежата на "Топлофикация София". На този фон столичният кмет Васил Терзиев призова Столичния общински съвет (СОС) да поеме отговорност за бъдещето на дружеството и да предприеме действия за промяна на модела му на управление.

Позицията на кмета идва в началото на отоплителния сезон и на фона на обявеното увеличение на цената на природния газ с 32,52%.

"Хиляди софиянци отново са без парно. Съжалявам, че за "Топлофикация София" отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", заяви Терзиев.

Той припомни, че Столичният общински съвет е принципал на общинското дружество и носи отговорност за стратегическите решения, свързани с неговото бъдеще.

По думите му през настоящия мандат два пъти е внасял доклади с предложения за независим технически, финансов и регулаторен анализ на "Топлофикация София", но до момента общинските съветници не са взели необходимото решение.

"Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение", посочи столичният кмет.

Според Терзиев натрупаните през десетилетията проблеми, недостатъчните инвестиции и остарялата инфраструктура не могат да бъдат преодолени единствено с промени в текущото управление.

Кметът смята, че е необходим нов модел, който да привлече частен капитал, съвременни технологии и експертиза, като същевременно гарантира надеждно отопление на социално поносими цени.

"Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София", заяви Терзиев.

Той настоя и за преструктуриране на натрупаните задължения на дружеството с активното участие на държавата.

Столичният кмет се противопостави на предложенията за одържавяване на "Топлофикация София". Според него прехвърлянето на собствеността към държавата няма да реши проблемите с инфраструктурата, необходимите инвестиции и качеството на услугата.

Терзиев коментира и влиянието на държавните решения върху финансовото състояние на енергийните дружества. Той посочи договора с "Боташ" и разликата между цената на природния газ и тази на топлинната енергия като фактори, които според него допълнително затрудняват работата на "Булгаргаз" и "Топлофикация София".

Проблемите с отоплението в столицата вече предизвикаха обществено недоволство. Както ТАРАЛЕЖ съобщи по-рано, хиляди домакинства останаха без парно и топла вода, а жители на столичния квартал "Дружба" излязоха на протест заради прекъсванията на услугата.

В предишна своя публикация ТАРАЛЕЖ информира и за искане на омбудсмана за спешно изслушване във връзка с проблемите на "Топлофикация София".

Поредните аварии отново поставят въпроса за състоянието на топлопреносната мрежа и необходимостта от дългосрочно решение за дружеството.

"Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София", защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима", заяви Терзиев.

Кметът потвърди готовността си да работи с всички заинтересовани страни за намирането на стратегическо решение, което да осигури устойчиво развитие на дружеството и по-надеждна услуга за столичани.