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КЗП завежда дела, ако "Топлофикация" не компенсира хилядите столичани на студено

КЗП завежда дела, ако "Топлофикация" не компенсира хилядите столичани на студено
БТА

Предупреждението бе отправено от председателя на ведомството Мая Манолова

„Топлофикация София“ е заплашена от два колективни иска от Комисията за защита на потребителите (КЗП), ако не компенсира столичаните, останали без парно и топла вода. Предупреждението бе отправено от председателя на ведомството Мая Манолова в официално писмо до столичния кмет, СОС, ресорната общинска комисия по инженерна инфраструктура и КЕВР. 

Повод за реакцията е вълната от жалби от абонати в кварталите „Дружба“, „Христо Ботев“, „Слатина“, „Дианабад“, „Младост“, „Мусагеница“, „Дървеница“ и други зони, захранвани от ТЕЦ „София-изток“. Гражданите сигнализират, че нямат топла вода над два месеца, а парното им липсва от официалния старт на отоплителния сезон на 29 октомври. 

Манолова изтъква, че според чл. 44, ал. 1 от Общите условия на дружеството, непланираните прекъсвания без предизвестие не могат да надвишават 48 часа – лимит, който в случая е драстично превишен. От КЗП определят ситуацията като недопустима от законова и морална гледна точка и призовават Столичната община, в ролята си на собственик, спешно да се намеси. Настоява се и за извънредно заседание на инженерната комисия към СОС, където да се представи ясен разчет за ремонтите. 

По-рано от „Топлофикация София“ признаха за сериозни проблеми с магистрален топлопровод, което налага отлагане на пускането на парното в „Дружба 2“ (пета част) до 30 ноември. 

Настояването на регулатора е монополистът да начисли автоматично неустойки в ноемврийските сметки на засегнатите потребители, съгласно чл. 39, ал. 9 от Общите условия. Санкцията трябва да е равна на стойността на недоставената енергия за всеки ден на студено, считано от 1 ноември 2026 г. 

Ако това не се случи, КЗП стартира съдебни колективни искове за обезщетения и неустойки. Допълнително комисията ще изиска промяна в Общите условия на монополиста, за да се засили отговорността му при липса на услугата. От КЗП напомнят също, че Общите условия са обвързани с лиценза на дружеството, а системните им нарушения могат да станат причина за неговото отнемане. 

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