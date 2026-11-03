КЗП завежда дела, ако "Топлофикация" не компенсира хилядите столичани на студено

„Топлофикация София“ е заплашена от два колективни иска от Комисията за защита на потребителите (КЗП), ако не компенсира столичаните, останали без парно и топла вода. Предупреждението бе отправено от председателя на ведомството Мая Манолова в официално писмо до столичния кмет, СОС, ресорната общинска комисия по инженерна инфраструктура и КЕВР.

Повод за реакцията е вълната от жалби от абонати в кварталите „Дружба“, „Христо Ботев“, „Слатина“, „Дианабад“, „Младост“, „Мусагеница“, „Дървеница“ и други зони, захранвани от ТЕЦ „София-изток“. Гражданите сигнализират, че нямат топла вода над два месеца, а парното им липсва от официалния старт на отоплителния сезон на 29 октомври.

Манолова изтъква, че според чл. 44, ал. 1 от Общите условия на дружеството, непланираните прекъсвания без предизвестие не могат да надвишават 48 часа – лимит, който в случая е драстично превишен. От КЗП определят ситуацията като недопустима от законова и морална гледна точка и призовават Столичната община, в ролята си на собственик, спешно да се намеси. Настоява се и за извънредно заседание на инженерната комисия към СОС, където да се представи ясен разчет за ремонтите.

По-рано от „Топлофикация София“ признаха за сериозни проблеми с магистрален топлопровод, което налага отлагане на пускането на парното в „Дружба 2“ (пета част) до 30 ноември.

Настояването на регулатора е монополистът да начисли автоматично неустойки в ноемврийските сметки на засегнатите потребители, съгласно чл. 39, ал. 9 от Общите условия. Санкцията трябва да е равна на стойността на недоставената енергия за всеки ден на студено, считано от 1 ноември 2026 г.

Ако това не се случи, КЗП стартира съдебни колективни искове за обезщетения и неустойки. Допълнително комисията ще изиска промяна в Общите условия на монополиста, за да се засили отговорността му при липса на услугата. От КЗП напомнят също, че Общите условия са обвързани с лиценза на дружеството, а системните им нарушения могат да станат причина за неговото отнемане.