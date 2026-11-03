Футболистите в Испания поискаха спиране на мачовете след смъртта на Хесус де Мигел

Асоциацията на испанските футболисти (AFE) отправи искане за спиране на футболните срещи в Испания след смъртта на Хесус де Мигел. То е адресирано до Кралската испанска футболна федерация (RFEF), Ла Лига и УЕФА и обхваща периода от 3 до 9 ноември включително.

От синдиката на играчите изразиха скръбта си от загубата на футболиста на Тенерифе. “Смъртта на Хесус де Мигел представлява непоправим удар за цялото футболно семейство”, се посочва в позицията на AFE.

Асоциацията настоява да бъдат преустановени както местните състезания, така и международните мачове под егидата на УЕФА на територията на Испания. Като основание тя се позовава на членове от правилника за състезанията на RFEF, които според нея позволяват спиране на срещи при извънредни обстоятелства.

От AFE очакват отговор от футболните организации. Засега няма обявено решение за спиране на състезанията.