Испанският футбол потъна в траур след смъртта на 30-годишен играч

Нападателят на Тенерифе Хесус Де Мигел е починал в болницата на 30-годишна възраст - ден, след като претърпя сърдечен арест вследствие на сблъсък по време на мача с Андора от испанската втора дивизия. Кади от тежкия сблъсък може да видите тук.

Испански футболист се намира в болница в тежко състояние

„Измъчени от болка, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е истина, от Тенерифе съобщаваме за трагичната кончина на Хесус де Мигел Аламеда", написаха от клуба. "Няма думи, които да утешат; няма абсолютно нищо, което да облекчи това чувство, преизпълнено с тъга", пишат от клуба му.

Мачът срещу ФК Андора беше прекратен седем минути след началото на добавеното време, след като Де Мигел се срина вследствие на сблъсък с вратаря на гостите Хесус Овоно, който беше излязъл от своето поле, за да изчисти дълъг пас, и удари нападателя в гърдите с коляното си.

Медицинският екип оказа помощ на играча на терена в продължение на повече от пет минути, като той загуби съзнание, преди да бъде откаран в болница с линейка. В болницата той се е върнал в съзнание, но днес състоянието му се е влошило и е починал.