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ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)
БТА

Филаделфия поведе еднолично в Източната конференция със 7 победи

Филаделфия записа четвърта поредна и общо седма победа от началото на сезона в НБА. Отборът от щата Пенсилвания надигра гостуващия Чикаго Булс със 126:107 и вече е еднолично на върха в Източната конференция. Голямата звезда ЛеБрон Джеймс завърши срещата с 15 точки, но влезе в новинарския поток с любопитен кадър край паркета.

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41-годишният Джеймс взе чаша с вино от ръката на фен и си пийва за късмет. „Добро беше", каза след мача ЛеБрон, запитан за качеството на виното. Джеймс завърши с 15 точки, 7 борби и 9 асистенции, а цели трима от асовете в стартовата петица нанизаха над 20 точки. Тайрис Макси вкара 26, Джейлън Браун завърши с 25, а ВиДжей Еджкъмб - с 21. Джоел Ембийд помогна с 15 и така звездната петица се отчете с общо 102 точки.

 

„Сезонът е маратон. Ако не се забавлявате, ще се изморите, без значение колко усилено работите и колко сте фокусирани върху целта си. Затова за мен на този етап от кариерата ми е важно да ценя тези малки моменти. Имаме страхотни фенове, затова се опитваме да им благодарим както с играта си на паркета, така и с малко шоу“, коментира случката Джеймс.

 

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