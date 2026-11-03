Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в албанската столица Тирана продължават, като демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама и промяна в управлението на страната, съобщи албанската агенция АТА.

Вчера следобед младежи и други граждани отново се събраха пред сградата на правителството. Вечерната демонстрация премина спокойно, без регистрирани инциденти.

По-рано през деня студенти организираха протестни действия и в различни факултети на Политехническия университет в Тирана, като прекъснаха учебните занятия.

Междувременно в някои държавни университети учебният процес вече е възстановен след близо две седмици бойкот. Решението за връщане към занятията беше взето след обсъждания между студентите, като мнозинството предпочете да продължи обучението си заради опасения от изоставане в учебната програма.

Към редовните лекции се върнаха студентите от Медицинския университет, факултетите по право, икономика, история и филология, както и Политехническият университет в Тирана.

Протестите започнаха на 13 октомври в албанската столица заради недоволството от лошите условия в университетите, високите такси за обучение, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за професионална реализация след дипломирането.

Първоначалните искания за подобряване на условията във висшето образование постепенно прераснаха в по-широко недоволство срещу правителството. Демонстрантите започнаха да настояват за оставката на Еди Рама и съставянето на технически кабинет.

В хода на протестите се стигна и до сблъсъци с полицията, палежи и материални щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници бяха задържани.

Студентите заявиха, че няма да прекратят протестните си действия, докато исканията им не бъдат изпълнени.