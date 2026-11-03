Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Специализирана полицейска операция срещу трафика на мигранти е проведена от ГД „Национална полиция“, ГД „Гранична полиция“ и ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура. Акцията е част от разследване по досъдебно производство.

При действията на 29 октомври 2026 г. в София и Пернишка област са задържани 15 български и чужди граждани, заподозрени за участие в престъпна група, организирала трафик на мигранти през страната. Сред тях са предполагаемият ръководител на групата - афганистански гражданин, и двама негови помагачи, информират от пресцентъра на МВР.

В рамките на операцията са претърсени 10 адреса и 5 автомобила. При процесуално-следствените действия са открити и иззети множество веществени доказателства, сред които огнестрелни оръжия, 178 грама марихуана, 43 грама кокаин, мобилни телефони, парични средства, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и SIM карти.

Участниците в престъпната група са организирали превозването на незаконни мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.

По обвинението са привлечени трима души - двама афганистански граждани на 33 и 23 години, които пребивават постоянно в България, и 40-годишен жител на София. Спрямо тримата е постановена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.