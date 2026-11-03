Разследват смъртта на куче, блъснато от кола в Севлиево

Бездомно куче е загинало, след като било блъснато от автомобил в Севлиево. Колата е управлявана от 42-годишен мъж от Ловеч, съобщиха от ОДМВР - Габрово.

Инцидентът е станал на 31 октомври. Проверката по случая е разпоредена от директора на ОДМВР - Габрово, старши комисар Илиян Иванов, след публикация в социалните мрежи. По-късно в Районното управление в Севлиево са постъпили и сигнали от граждани.

При проверката служителите на реда са събрали сведения и са прегледали записите от камерите за видеонаблюдение в района. Установено е и несъответствие в техническата конструкция на автомобила, заради което той е спрян от движение.

Срещу водача е образувано административнонаказателно производство. След приключване на проверката материалите по случая ще бъдат изпратени в Районната