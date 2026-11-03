Лекари от болницата във Враца искат МЗ да отговори защо иска смяна на директорите

Началниците на отделенията в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Христо Ботев“ във Враца настояват Министерството на здравеопазването да даде конкретни писмени отговори за мотивите за предлаганата промяна в Съвета на директорите на лечебното заведение.

Това се посочва в становище, изпратено до министъра на здравеопазването Катя Ивкова, президента на България, министър-председателя, председателя на Народното събрание, парламентарно представените партии и медиите.

Поводът е писмо на министър Ивкова до Агенцията по вписванията – Търговски регистър от началото на октомври, с което е оповестена предстояща смяна на борда на директорите на врачанската многопрофилна болница.

Министерството на здравеопазването предлага в дневния ред на Общо събрание на акционерите да се освободи досегашният Съвет на директорите в състав Пламен Димитров, Нели Нешева и Кети Ценова и да се избере нов тричленен съвет – Марина Минчева, Николай Иванов и Здравко Ангелов. Предложението е новият състав да действа до провеждането на конкурс.

В края на октомври в дневния ред на Общо събрание на акционерите беше включена допълнителна точка с исканите промени. Заседанието не се състоя заради липса на кворум, а представител на Министерството на здравеопазването отсъстваше.

В становището си началниците на отделенията заявяват, че ръководството и персоналът са научили за предвижданите промени от медиите, а не по официален път от Министерството на здравеопазването. Те посочват също, че на първоначално определената дата за Общото събрание министерството не е изпратило свой представител и не е уведомило болницата за причината.

Сред въпросите, на които медиците очакват отговор, са какви критерии са били използвани при избора на предложените нови членове на Съвета на директорите, разглеждани ли са други кандидатури и защо не са обсъдени възможности за ръководители измежду работещите в болницата. Те искат да знаят и на какви конкретни основания Министерството на здравеопазването е оттеглило доверието си от настоящото ръководство и дали са поставяни управленски задачи, чието изпълнение не е било удовлетворително.

Началниците на отделенията настояват и за официална позиция по твърдения, изказани в публично обръщение от врачанския народен представител от „Прогресивна България“ Михаил Михайлов, според които министерството няма да финансира болницата, ако не бъде назначен именно предложеният нов ръководен екип.

Медиците определят подобно обвързване на финансовата подкрепа с конкретен управленски избор като тревожно и очакват здравното министерство да потвърди или опровергае дали такава позиция е изразявана.

В становището се казва още, че през последните дни медицинският персонал е бил подложен на заплахи и е имало негативни оценки за работата му. Според тях това създава напрежение и накърнява професионалното достойнство на служителите. Те настояват да бъде прекратен политическият и медийният натиск върху лечебното заведение и да бъдат представени ясно мотивите за предстоящата управленска промяна.

„МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца не е просто административна структура или обект на управленски промени. Болницата е лечебно заведение с почти 140-годишна история, значим обществен принос и огромна отговорност към населението на областта“, пишат началниците на отделенията. Те изтъкват, че зад дейността ѝ стоят 550 души, които работят денонощно, и заявяват, че при несъгласие с новия ръководен екип са готови да напуснат с чувство за изпълнен дълг към жителите на областта.

Това е поредно писмо на медицинския персонал до Министерството на здравеопазването по темата, се припомня в становището. В началото на октомври служители на болницата излязоха с отворено писмо, в което също поискаха публично оповестяване на мотивите за планираната смяна на борда и за бъдещото управление на лечебното заведение. Впоследствие въпросът беше обсъждан и във връзка с извънредното Общо събрание на акционерите. По регламент следващото Общо събрание на акционерите ще бъде на 12 ноември.