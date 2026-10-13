Хора във Враца са на воден режим от месец и половина, предава БТВ.

Без вода с дни, с едва течащи чешми и с туби вместо нормално водоснабдяване живеят десетки семейства в квартал „Медковец“. Хората разказват, че не могат да се изкъпят, да изперат дрехите си или дори да измият ръцете си.

Проблемът засяга около 30–40 къщи в най-високата част на квартала.

Жителите твърдят, че плащат редовно сметките си, но въпреки многобройните сигнали решение все още няма.

Хората са принудени да разчитат на поставени от ВиК съдове с вода за битови нужди. Според местните жители обаче водата в тях не е годна за пиене.

„Как се живее в европейска държава в тази ситуация? Институциите ще вземат ли някакво решение? За един месец никой не направи нищо за налягането и подаването на вода към хората“, възмущава се местна жителка.

По думите ѝ проблемът се повтаря от десетилетия, особено през сухите летни месеци.

„Безкрайно съм разочарована от отношението на ВиК, откъдето ни казват, че ще имаме вода, когато вали. Ето, сега заваля“, разказва жената.

Жителите настояват за трайно решение, а не за временно осигуряване на вода в бидони.