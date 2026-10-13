Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Украинската армия е успяла да стабилизира фронтовата линия и да ограничи възможностите на Русия за по-нататъшно настъпление. Това заяви бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски в ексклузивно интервю за Би Би Си – първото след отстраняването му от поста през лятото.

По думите му тежките загуби на руската армия, използването на съвременни технологии и промените във военната стратегия са довели до застой на фронта.

Сирски: Русия губи до 11 пъти повече войници от Украйна

Бившият главнокомандващ твърди, че общите загуби на Москва са шест пъти по-големи от украинските, а при сравнение само на убитите съотношението достига 11 към 1.

Нито Русия, нито Украйна публикуват официални данни за броя на загиналите си военнослужещи, поради което тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени.

Според оценки на британското разузнаване около 500 000 руски военнослужещи са загинали от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. Американският Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчислява, че до юни 2026 г. Украйна е загубила до 150 000 убити военни.

Сирски посочва, че през първите шест месеца на 2026 г. Русия е успяла да завземе едва 61 квадратни километра територия.

„Това е показател, че фронтовата линия е стабилизирана“, коментира генералът.

Подобна тенденция отчита и Институтът за изследване на войната (ISW), според който през септември руските сили са загубили повече територия, отколкото са завзели.

Защо Зеленски отстрани Сирски?

Генералът беше назначен за главнокомандващ през 2024 г., след като се отличи при отбраната на Киев и успешната украинска контраофанзива край Харков през 2022 г.

През лятото на 2026 г. президентът Володимир Зеленски го освободи от длъжност на фона на разногласия с тогавашния министър на отбраната Михайло Федоров.

Сирски отхвърли критиките, че е твърде консервативен командир, неспособен да се адаптира към технологичните промени във войната.

Според него именно по време на неговото командване използването на дронове е достигнало безпрецедентни мащаби. Той твърди, че безпилотните системи вече са отговорни за 80% от руските загуби.

Генералът обвини Федоров, че е създал дисбаланс във военните доставки, като е поставил акцент върху дроновете за сметка на друга необходима техника, включително наземни безпилотни машини, пикапи и мотоциклети.

Обвинения за тежки загуби сред украинските войници

В интервюто Сирски коментира и твърденията на украински военнослужещи, че са получавали заповеди да задържат позициите си дори при непосредствена опасност от обкръжение.

Подобни ситуации са довели до тежки загуби и хаотични отстъпления, включително край Авдеевка, Въгледар и Покровск.

Генералът не отрече, че такива случаи е имало, но подчерта значителното военно превъзходство на Русия.

По думите му през 2025 г. Москва е разполагала с 18 пъти повече самолети и авиационни бомби и с два пъти и половина повече артилерия и боеприпаси от Украйна.

Сирски защити и спорната украинска операция в руската Курска област през август 2024 г., определяйки я като необходима за отклоняването на руски сили от основните направления на фронта.

Предупреждение към Европа: Подгответе се за война

Бившият украински главнокомандващ отправи предупреждение към европейските държави, които смятат, че Русия няма териториални амбиции извън Украйна.

Той призова европейските съюзници да започнат подготовка за евентуален военен конфликт и да се откажат от илюзията, че войната няма да ги засегне.

Според Сирски бъдещето на военните действия ще бъде все по-тясно свързано с роботизирани системи, автоматизация и изкуствен интелект.

Въпреки технологичния напредък обаче генералът е категоричен, че човешкият фактор ще остане решаващ на бойното поле, тъй като хората ще продължат да управляват тези системи.